Bari, un ricorso mette a rischio la mensa scolastica

Un altro ricorso potrebbe mettere a rischio l’avvio della mensa scolastica. La pubblicazione della sentenza del Tar è prevista per oggi: sono quindi ore di attesa da parte dell’amministrazione per l’avvio del servizio mensa, previsto per il 2 ottobre, ma che potrebbe slittare al 9 ottobre.

A presentare ricorso è stata una delle ditte escluse dall’ultima gara di appalto quadriennale aggiudicata alla Ladisa, dopo un lunghissimo iter e ulteriori ricorsi e controricorsi. Sembrava che stesse andando tutto liscio, fin quando un’altra impresa ha deciso di impugnare il provvedimento.

Il Comune è quindi in attesa della pubblicazione della sentenza e nel frattempo sono in corso le riunioni proprio con la Ladisa per l’organizzazione del servizio. Non manca la preoccupazione tra le famiglie che hanno scelto il tempo pieno soprattutto per una questione “lavorativa”. E che ancora una volta si trovano senza certezze sull’avvio del servizio.