Bari, una biblioteca di quartiere a Marconi: libri anche in prestito

Si è tenuta ieri pomeriggio, in via Skanderbeg 35, l’inaugurazione della biblioteca “Marconi”, una delle undici del progetto Colibrì – rete delle biblioteche di Bari, finanziato dall’avviso regionale Community library.

La biblioteca si sviluppa su una superficie di 110 mq al piano terra, negli spazi dell’ex casa del custode della scuola Marconi, e fa parte dell’Istituto Comprensivo “Eleonora Duse” disponendo, però, di un accesso indipendente (direttamente collegato con l’esterno). Dispone di una sala lettura, che può essere usata all’occorrenza anche per attività di laboratorio, e di una stanza per la consultazione digitale, dotata di pc e attrezzatura tecnologica. La biblioteca, inoltre, usufruisce degli spazi esterni della scuola Marconi e di un ampio cortile con folta vegetazione e giochi per bambini, con arredi modulari per lo svolgimento di attività all’aperto, per piccoli e grandi gruppi (bambini/ragazzi/adulti), e gazebo per lo svolgimento di attività a contatto con la natura. La capacità di accoglienza della biblioteca è di 30 persone, mentre la dotazione libraria potenziale, con orientamento all’infanzia e all’adolescenza, è di 5.000 volumi.

L’Ats che gestisce la struttura, nata ad esito del percorso di co-progettazione, è composta dall’APS Scuole diffuse in Puglia (capofila) e dall’associazione Genitori Marconi

Il programma culturale proposto per il triennio di gestione dall’ATS, denominato “Leggimi nel cuore” è un progetto di educazione ai sentimenti e alla cittadinanza consapevole che attraverso i libri, le arti, lo spettacolo dal vivo, intende offrire alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie e ancor più agli adolescenti uno spazio all’interno del quale condividere percorsi di crescita.

La biblioteca Marconi sarà aperta al pubblico tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, il giovedì e il sabato mattina, offrirà un servizio quotidiano di consultazione e prestito e si aprirà al territorio con progetti di animazione alla lettura e laboratori artistici, di alfabetizzazione informatica e linguistici.

La biblioteca, inoltre, osserverà ogni primo sabato del mese un’apertura serale ospitando eventi di spettacolo dal vivo per tutte le età, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri e album illustrati e accoglierà dibattiti ed incontri tesi alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.