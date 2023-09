Parroco annuncia messa per Messina Denaro, poi annulla tutto

Il parroco della chiesa Licignano, Maria ss. Annunziata di Casalnuovo di Napoli aveva annunciato per il 27 settembre una messa in suffragio del boss Messina Denaro. Un annuncio pubblicato anche sui social e diventato subito virale. Alla fine il parroco si è scusato e ha annullato tutto.

“In merito al clamore sollevatosi ieri per l’intenzione di celebrare la Santa messa per un defunto, il parroco chiarisce che in alcun modo si intendeva fare l’apologia di chi si è macchiato di crimini gravissimi che vengono anzi fortemente condannati e stigmatizzati, semmai vi fosse il bisogno di specificarlo – scrivono dalla parrocchia – Si intendeva invece affidare alla Misericordia di Dio anche la sua anima proprio perchè fortemente macchiata da peccati. Si fa notare con rammarico che lo Stato ha curato il corpo dell’uomo con le cure sanitarie migliori che non vengono date ad altri cittadini e nessuno si è indignato. L ‘intenzione era volta a curare l’anima ma molti hanno protestato. Il parroco e i suoi collaboratori confidano che il polverone sollevato e cavalcato da chi ha voluto sfruttare la notizia per scopi di popolarità cessi quanto prima lasciando spazio alle numerose attività benefiche che da anni faticosamente si portano avanti nella parrocchia Maria SS. Annunziata come la mensa e le docce per i bisognosi e la costruzione di un dormitorio per i senzatetto ricavato da un edificio confiscato alla camorra”.