Bari, Giornata dell’allattamento: Unicef nell’asilo del Policlinico

Il 2 ottobre alle 11, in occasione dell’avvio della settimana mondiale dell’allattamento, sarà inaugurato un Baby Pit Stop promosso da UNICEF, all’interno dell’asilo nido aziendale del Policlinico di Bari (padiglione di ginecologia). Si tratta di una stanza dedicata che permetterà alle mamme che lavorano nel Policlinico di proseguire l’allattamento accogliendo le richieste dei loro bambini/e in qualsiasi momento della loro giornata. All’inaugurazione parteciperanno il direttore amministrativo del Policlinico di Bari, Gianluca Capochiani; la dott.ssa Rosa Porfido, direttrice sanitaria; l’assessore alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari, Paola Romano; il Prof. Nicola Laforgia, direttore della UOC di Neonatologia e TIN; la Prof.ssa Mariella Baldassarre, Presidente della Sezione Puglia e Basilicata della Società Italiana di Neonatologia; il dott. Michele Corriero, Presidente del Comitato UNICEF Bari e la Dott.ssa Stefania Solare, Coordinatrice del Programma “Insieme per l’allattamento” dell’UNICEF Italia.