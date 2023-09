Bari, il Comune va avanti per via Manzoni senza auto: ok ai lavori

I mugugni e i pareri contrari non hanno fermato il Comune: il progetto per la riqualificazione di via Manzoni, con lo stop alle auto, finanziato con fondi Pnrr va avanti. L’amministrazione ha proceduto con l’aggiudicazione con un ribasso del 21,72 per cento, alla rti Dromos Appalti spa, Htc Costruzioni e servizi srl. In questo caso l’intervento da circa 5 milioni di euro, riguarda la pedonalizzazione dell’intera strada che sarà completamente riqualificata. Anche qui verrà eliminato il dislivello tra i marciapiedi e la zona centrale e il vialone sarà realizzato con le basole. I lavori, e quindi lo stop alle auto, inizieranno dalla zona centrale, quella davanti a piazza Risorgimento, per poi procedere isolato per isolato. Non ci sarà quindi una chiusura completa della via nello stesso momento. L’intervento prevederà anche la nuova illuminazione, spazi verdi e panchine.

Aggiudicati anche i lavori per via Argiro, via Calefati e via Putignani, l’appalto è stato vinto dal consorzio Edil Art con un ribasso del 29,5 per cento. I lavori consistono nell’eliminazione dei marciapiedi su via Argiro, seguendo il modello di via Sparano. L’idea è di posizionare delle basole a vista nella parte centrale e della pietra bianca sui laterali. Non mancheranno anche delle “isole verdi”. Previsto il rifacimento dei marciapiedi di via Putignani e di via Calefati che saranno non solo risistemati ma anche allargati. In un’ottica (futura) di una possibile pedonalizzazione. Per tutte e tre le strade l’intervento è da 4 milioni di euro.

Aggiudicati anche i lavori per via Amendola e via Postiglione, a D’Oria Giuseppe &c srl. Qui si procederà con la sistemazione dei marciapiedi che saranno ampliati, la realizzazione di una pista ciclabile e di aiuole verdi sui lati. Non ci sarà l’allargamento a quattro corsie come è stato fatto per la restante parte. La nuova pista ciclabile si collegherà poi con quella di viale Unità d’Italia, creando un unico percorso riservato alle due ruote senza motore. Sarà realizzata anche una rotatoria all’altezza di via Omodeo.

Infine ok anche al progetto da oltre 20 milioni di euro per la realizzazione della piazza d’Arti e del parcheggio interrato nell’ex caserma Rossani. Ad occuparsi degli interventi sarà l’rti De marco, Costruzioni Barozzi e Cobar con un ribasso del 30 per cento.