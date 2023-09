Bari set cinematografico: Lolita a Carrassi e Van Damme a Poggiofranco

Bari anche oggi è un set cinematografico. Nel quartiere Carrassi sono partiti i divieti di fermata dalle ore 8 di questa mattina (e continueranno fino alle 18 di questa sera) già da corso Benedetto Croce, tra via Piave e via Sabotino. Il set de “le indagini di Lolita Lobosco” è stato allestito in via Gentili, nei pressi del carcere. La strada è occupata da camion e dal gruppo della produzione. Oggi è la volta delle comparse già presenti alle prime ore di questa mattina. Erano a colloquio con le costumiste per gli abiti di scena. Qualche disagio al traffico e tanti i curiosi che assistono alle riprese. L’ispettore Lobosco è già da ieri nel quartiere e si sposta a Bari tra piazza Odegitria e il lungomare Nazario Sauro.

Transennata anche la zona via Redi via Papacena del quartiere Poggiofranco. Qui invece si gira film “Kill em all 2” che ha come attore protagonista una delle icone più famose di Hollywood: Jean Claude Van Damme. In via Redi in particolare è stato istituito il divieto di fermata dalle 14 di oggi alle 24 del 30 settembre.

L’attore belga è stato impegnato fino a qualche giorno fa nelle riprese del film americano nel rione Loseto. Ma Van Damne è stato già paparazzato per le vie del centro di Bari.