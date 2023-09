Bari, tamponamento a catena: traffico in tilt sulla 16

Non sono ancora note le cause di un tamponamento che si è verificato sulla statale 16 direzione nord all’altezza dell’Olimpic Center. La coda di auto parte dall’uscita di Japigia e procede per circa un chilometro e mezzo. Sul posto gli operatori del 118. Sarà la polizia locale a stabilire, dopo i rilievi del caso, eventuali responsabilità.