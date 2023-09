Bari, un campo di pickleball nel Libertà? “Sport di nicchia”

Proteste nel Libertà per la decisione del Comune di fare realizzare alla società che gestisce il Palamartino un campo da pickleball al posto di quelli previsti per il padel. Il caso è arrivato in Consiglio comunale quando i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno chiesto all’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, informazioni in merito alle tempistiche dei lavori. In quell’occasione l’assessore ha comunicato il cambio: i campi da padel non saranno realizzati. “Ormai il mercato ne è saturo – ha detto Petruzzelli – e quindi proporremo questa disciplina, il pickleball”. Che consiste nel giocare con una pallina e due racchette all’interno di un campo simile a quello del Badminton.

Una decisione che ha fatto storcere il naso ai residenti. Come spiega Simone Cellamare, residente che ha raccolto le segnalazioni e le proteste dei residenti nella chat di quartiere, da lui curata. “In un quartiere in cui mancano le basi, dove ci sono pochissimi campi di calcio – ci spiega – iniziare uno sport di nicchia come potrebbe avvicinare le persone?”