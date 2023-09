Fiera del Levante a rischio, i movimenti civici baresi si riuniscono

In seguito alle crescenti preoccupazioni riguardanti il futuro della Fiera del Levante, un’icona storica e culturale della nostra città, le associazioni ed i comitati civici Cittadini per i Cittadini, Comitato Civico OLTRE, Partecipazione Attiva, Partite Iva Italia, R.E.A (Rivoluzione Ecologista Animalista) e la Piazza di Schierarsi di Bari, si riuniranno, sabato 30 settembre, ore 16:30, a Bari in via Massaua 2, in un dibattito aperto alla cittadinanza.

“La Fiera del Levante – si legge in un comunicato – con la sua ricca storia di oltre un secolo di tradizione fieristica, è stata a lungo un punto di riferimento per la cultura, l’economia e il tessuto sociale della nostra comunità. Recentemente, si sono diffuse voci preoccupanti riguardo a possibili piani di speculazione edilizia che prevedono l’abbattimento della Fiera per far spazio a progetti di edilizia residenziale privata. In risposta a queste inquietudini, l’ampia coalizione di associazioni e comitati civici, si riunirà per discutere sul futuro della Fiera del Levante e per raccogliere proposte concrete per preservarla. L’obiettivo di questa riunione è di mettere in comune idee, competenze e risorse al fine di elaborare una strategia efficace per la tutela di questo importante polo strategico del Mezzogiorno”.

“L’incontro sarà un’occasione per ascoltare i punti di vista della comunità e per coinvolgere attivamente i cittadini nella pianificazione del futuro della Fiera del Levante. Saranno presenti relatori esperti nel campo dell’urbanistica, della cultura e dell’ambiente, che condivideranno le loro conoscenze e esperienze per contribuire a formulare soluzioni sostenibili”, conclude la nota.