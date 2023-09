Parco della Giustizia, a Bari il viceministro Sisto

Il progetto del nuovo Parco della Giustizia sarà presentato il 2 ottobre alle ore 10:00 presso la sala Aldo Moro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, in Piazza Cesare Battisti. Alla conferenza interverranno il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, il Sindaco di Bari Antonio Decaro e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Durante l’evento, al quale sono stati invitate istituzioni e organizzazioni territoriali, saranno illustrati i dettagli del progetto, lo stato di avanzamento dei lavori di demolizione e bonifica dell’ex Caserme Milano e Capozzi e le prossime attività per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari: un’opera che si inserisce nella più ampia collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio per riqualificare grandi complessi sottoutilizzati da destinare a sedi per gli uffici giudiziari, migliorando i servizi all’utenza, in un’ottica di efficientamento energetico, innovazione tecnologica, sostenibilità e riduzione della spesa pubblica.