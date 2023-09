Bari, due incidenti in centro e sulla statale: traffico paralizzato

Due incidenti stanno creando non pochi disagi a Bari. Il primo si è verificato sulla tangenziale, uscita San Paolo – zona industriale. Qui la polizia locale invita a prestare attenzione a causa di code e rallentamenti. Secondo incidente in centro, in via Capruzzi all’altezza di via Albanese. Qui un’auto, forse tentando di superare un bus, si è scontrata con un’altra auto. Anche qui traffico intenso e la polizia locale invita a prevedere percorsi alternativi. (foto repertorio)