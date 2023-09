Bari, il Tar respinge il ricorso sulle mense: il servizio può iniziare

Il Tar ha respinto il ricorso della Cooperativa Solidarietà e Lavoro che aveva impugnato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto quadriennale per il servizio mensa alla Ladisa, chiedendone l’annullamento. “Ritenuto che il pregiudizio lamentato – si legge nell’ordinanza- non è favorevolmente apprezzabile in questa sede cautelare, in ragione della durata quadriennale del servizio, della natura del provvedimento gravato e dello stato del procedimento (approvazione degli atti di gara), della qualità di gestore precedente già in proroga scaduta – la quale non consente l’invocato provvisorio subentro – e della risarcibilità per equivalente dei dedotti interessi, a fronte del prevalente interesse pubblico all’immediata esecuzione del servizio di refezione scolastica in relazione all’inizio dell’anno scolastico; ritenuto, altresì, che le questioni poste dai molteplici gravami (ricorso introduttivo, motivi aggiunti, ricorso incidentale, controricorso incidentale, motivi aggiunti al ricorso incidentale) richiedono per il loro esame completo l’opportuno approfondimento proprio dell’udienza di trattazione del merito, per la quale risulta già fissata la data del 10 gennaio 2024, il Tar ha quindi respinto la domanda cautelare di sospensione”.

L’udienza per la trattazione nel merito è prevista per il 10 gennaio. Il servizio quindi ora può partire dal 9 settembre. Resta lo slittamento di una settimana per consentire alla Ladisa il rispetto della clausola sociale e l’assunzione dei lavoratori.