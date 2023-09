Bari, la denuncia da piazza Redentore: “Abbandonata”

Residenti e commercianti in protesta contro l’amministrazione per le condizioni in cui versa piazza Redentore. La denuncia è di Luca Bratta, rappresentante del comitato di cittadini attivi. “Si crea e si abbandona è questa la filosofia dell’amministrazione Decaro&Co – denuncia – pavimentazione scivolosa e quella antitrauma è già da rifare. Ci sono le canalette di scolo delle acque piovane ostruite, gli alberi secchi, l’impianto di videosorveglianza inefficiente e sicurezza pari a zero. Ci sono auto, scooter e monopattini che circolano tranquillamente in piena zona pedonale. Senza dimenticare la sporcizia”.