Bari, vandali in azione: ancora monopattini gettati in mare

Continuano gli atti vandalici nei confronti dei monopattini elettrici in sharing. Un lettore ci invia un altro scatto di un monopattino gettato in mare, altezza ruota panoramica. Non è la prima volta che accade. Ormai le aziende che gestiscono i servizi in sharing stanno accumulando centinaia di euro di danni. Non solo monopattini ma anche auto e scooter elettrici. Tanto che in quest’ultimo caso l’azienda Pikyrent ha paventato la possibilità di sospendere il servizio di notte.