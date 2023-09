Dagli spaghetti all’assassina a Nunzia: tour barese per Piero Armenti

Bagno di folla a Bari per Piero Armenti, imprenditore, scrittore ed urban explorer, fondatore dell’agenzia “Il Mio Viaggio a New York” e creatore della community più famosa riguardo New York sui social media. Armenti era alla Feltrinelli per presentare il suo libro “New York. Metro per metro. Scoprire la città attraverso le fermate della metropolitana”. Ha però trascorso qualche giorno a Bari, gustando un piatto di spaghetti all’assassina o incontrando Nunzia delle Orecchiette. “Ragazzi accoglienza fantastica a Bari, è stato fantastico parlare con voi della mia vita e di New York – scrive Armenti – osservare in voi la forza e l’emozione di un sogno. Subito dopo siamo andati con “soddisfazione” a mangiare un bel crudo di pesce, spaghetti all’assassina e risotto”.