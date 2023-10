Abbandona rifiuti in strada, denunciato titolare ditta a Bari

È stato colto in flagranza nell’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi sulla via Garrone in pieno giorno, dentro i cassonetti stradali per la raccolta rifiuti e sulla sede stradale.

Indagini e accertamenti compiuti dalle pattuglie della Locale barese intervenute, hanno portato alla denuncia del soggetto titolare di una impresa di installazione di impianti idraulici e di condizionamento per i reati ambientali previsti dalla Legge per l’abbandono incontrollato dei rifiuti, la mancata iscrizione all’albo dei Gestori ambientali (iscrizione sospesa dal giugno scorso) e senza il prescritto Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

L’ autocarro utilizzato per il trasporto è stato posto sotto sequestro giudiziario per l’eventuale successiva confisca qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni imposte dalla p.g. operante ai sensi dell’art. 318bis del D.Lgs 152/2006 (TUA), con nuova reiscrizione all’Albo, bonifica del sito e corretto smaltimento dei rifiuti documentato

Gli accertamenti, compiuti nella fase delle indagini preliminari, necessitano della successiva verifica da parte dell’autorità giudiziaria in sede processuale nel contraddittorio con la difesa.