Bari, aumentano pagamenti con carta: il turismo è sempre più cashless

L’estate 2023 si è caratterizzata per una crescita dei pagamenti digitali in tutta Italia. Sul podio delle province in cui il cashless ha visto l’aumento maggiore ci sono Forlì-Cesena, con il +61,2% di pagamenti con carta; Benevento con +61% e Piacenza con +60,9%. Al 4° posto, con +60,1% troviamo Reggio Emilia. La top 10 continua con Udine (+54,2%), Modena (+53,3%) e Bolzano (+52,8%). Chiudono Lodi (+51,1%), Trieste (+50,4%) e Terni (+50,2%). Bari si posiziona al 39esimo posto con un aumento delle transazione del 31%.

Pur mantenendo l’andamento positivo, la crescita di transazioni cashless è stata meno rilevante nella provincia di Firenze con un aumento solo del +9,1%. Sono cresciute lentamente anche Oristano (+11,8%), Trento (+15%), Teramo (+15,1%). Nel primo anno senza limitazioni dai tempi pre-pandemia, il settore dei pagamenti digitali in Italia è tornato a fare il boom e si è mostrato pronto ad accogliere i turisti, anche internazionali, sempre più predisposti ad abbandonare il contante. Ada analizzare il fenomeno l’osservatorio Turismo Cashless di SumUp che ha analizzato i dati più significativi dei pagamenti digitali nella stagione estiva 2023.

Ecco allora che l’estate 2023 ha fatto registrare in Italia, tra i settori legati al turismo, un +32% di transazioni digitali e una diminuzione dello scontrino medio cashless del -8,5%, che scende a 27,9 euro, segnale che ormai la carta viene utilizzata anche per le spese più piccole. Guardando i settori legati alle attività e alle abitudini dei turisti nel nostro Paese, tra quelli che hanno registrato il maggior aumento di transazioni digitali ci sono bar e club con +46,5%. Nel primo anno senza restrizioni dai tempi della pandemia, torna a crescere anche l’intrattenimento: +44,4% rispetto al 2022 per musica, concerti e cinema, +36,9% nei parchi divertimento. I food truck si confermano un trend con un aumento dei pagamenti digitali del +44,3%, seguiti dai negozi di alimentari che registrano +37,7%.

Proseguendo ad analizzare il settore legato al cibo, nei caffè e ristoranti i pagamenti digitali sono aumentati del +34,5%, mentre i servizi di catering e delivery segnano una crescita del +31,9% e i fast food del +30%. Tra i merchant legati al turismo, salgono inoltre pagamenti digitali tra i tassisti (+29,4) e nei servizi turistici (+25,8%). Sempre in crescita, ma con aumenti meno rilevanti, il settore del fitness e wellness (+19,5%) e gli hotel (+8,3%).