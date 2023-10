Cambio di rotta per voli low cost: bagagli a mano compresi nel prezzo

La strategia dello scorporo del bagaglio a mano dal servizio ‘di base’ si è diffusa rapidamente tra i vettori, soprattutto quelli low cost. Ma ora l’Europa interviene raccomandando agli Stati membri di porre fine alla pratica del trolley da cabina a pagamento. La Commissione europea ha infatti dato il via libera a una risoluzione per chiedere che il bagaglio a mano non comporti pagamenti aggiuntivi. Il passaggio determinante è una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui il trolley da cabina è un aspetto necessario del viaggio, nel momento in cui soddisfa dei requisiti ragionevoli di dimensione e di peso. Sulla base di quanto affermato dal tribunale europeo, pertanto, viene richiesto a tutti gli Stati membri di adottare misure per garantire che le proprie compagnie aeree rispettino quanto previsto dalla sentenza.

I tempi ovviamente potrebbero non essere brevissimi, ma un cambio di direzione sul tema potrebbe costringere le compagnie aeree a rivedere buona parte delle strategie a livello di pricing, dal momento che le fee per il trolley da cabina rappresentano sicuramente un elemento non trascurabile del loro fatturato.