Cucina, ricca di vitamine e alleata dell’umore: in tavola la banana

Ricca di vitamine e alleata dell’umore, in tavola oggi portiamo la banana. Si tratta di uno dei frutti più conosciuti e consumati al mondo ricco di nutrienti essenziali capaci di apportare numerosi benefici all’organismo, ma non solo. Consumate spesso per merenda o colazione sono invece utilizzabili in modalità creative in cucina. Ma andiamo per gradi.

In primis, le banane sono una fonte essenziale di vitamina C, vitamina B6, potassio e fibre. La vitamina C è un potente antiossidante che contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a proteggere le cellule dai danni. La vitamina B6 è invece fondamentale per il metabolismo e il funzionamento del sistema nervoso. Ma non solo, il potassio, presente in grandi quantità nelle banane, è essenziale per la regolazione della pressione sanguigna e per la salute del cuore. Le fibre, infine, favoriscono la salute digestiva e aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Non è finita qui. Le banane sono una fantastica fonte di energia, grazie all’alto contenuto di carboidrati complessi. Questi forniscono una liberazione lenta e costante di energia, ideale per sostenere l’attività fisica e mentale durante la giornata. Inoltre, le fibre contenute nelle banane aiutano a regolare il transito intestinale e a prevenire problemi come la stitichezza. Ulteriori benefici sono possibili grazie alla presenza di pectina, una fibra solubile che agisce come prebiotico favorendo la crescita di batteri benefici nell’intestino.

Infine, da non sottovalutare è la presenza della serotonina, conosciuto anche come “ormone del buonumore”. Consumare regolarmente banane può infatti contribuire a migliorare l’umore e può favorire, inoltre, una riduzione dello stress, soprattutto in caso di ritmi serrati. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di Pollo e Banana



In primis, a parte, mettete a cuocere il petto di pollo su una griglia ben calda fino a quando non sarà completamente cotto. Lasciate raffreddare e tagliate a cubetti. Tagliate le banane (una a testa), una mela verde e la lattuga. Mescolate il pollo, le banane, la mela e la lattuga in una ciotola grande. Spremete il limone e aggiungete il succo all’insalata, non solo per insaporire, ma anche per non far annerire la frutta. Condite infine con delle noci o mandorle tostate (salate) un filo d’olio d’oliva, sale e pepe e altre spezie, consigliamo il curry. Mescolate bene.

Crocchette di Banana e Patate



Lessate le patate finché sono ben cotte, quindi schiacciatele in una ciotola grande. Tritate finemente la cipolla e aggiungetela alle patate. Schiacciate le banane e aggiungetele al composto di patate e cipolla. Aggiungete la farina e l’uovo. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiustate di sale e pepe a piacere. Con le mani umide, formate delle piccole crocchette. Scaldate l’olio in una padella e friggete le crocchette fino a quando sono dorate su entrambi i lati. Scolate su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Foto Freepik