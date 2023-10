“Gimme The Mic” – il nuovo contest di Tik Tok

Ormai, come noto, la piattaforma di Tik Tok è entrata nel quotidiano dei più, al dì là di genere ed età. Non è difficile imbattersi nei “per te”, anche in video di veri o presunti artisti, performer che danno sfogo al proprio talento cercando di accaparrarsi il favore del pubblico online.

Tik Tok Live, interno al social, è infatti stato inserito proprio per rendere più semplice per tutti i tipi di creatori, inclusi cantanti e musicisti di talento, mostrare il proprio talento, condividere la propria arte con la comunità globale e avere un impatto nel mondo reale.

Da qui l’annuncio del primo contest musicale “Gimme The Mic”, pubblicizzato dalla stessa azienda come modo per “incoraggiare un coinvolgimento più profondo e modalità sempre nuove ed eccitanti di intrattenimento della community” e terminato proprio negli scorsi giorni.

Sostanzialmente si tratta di un talent simile a quelli televisivi tradizionali anche nel regolamento: la fase di audizioni si è svolta condividendo il proprio provino di almeno 30 secondi con l’hashtag della competizione #gimmethemic e ha portato alla selezione di 30 talenti che secondo criterio di popolarità sono passati alla semifinale e al successivo Gran Finale.

I vincitori di tutto il mondo si sono sfidati dal vivo lo scorso 23 e 24 settembre negli Stati Uniti.

In palio per il vincitore 50mila Diamanti (i Diamanti sono un sistema di reward che, su TikTok, misura la popolarità dei creator a partire dai regali ricevuti dalla community durante le LIVE, per i propri contenuti, ecc.), oltre che la tanto ricercata notorietà e visibilità all’interno della piattaforma e non solo.

Foto: Tik Tok