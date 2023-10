Nel 2024 arriva l’assistente materna: in aiuto alle neo mamme

Nel 2024 nasce una nuova professione: l’assistente materna. Per istituirla – riporta l’Ansa – il Governo ha intenzione di stanziare tra i 100 ed i 150 milioni. Avrà il compito di accompagnare le madri nei primi sei mesi di vita del bambino con un rapporto personale diretto: non solo risponderà telefonicamente, o con videocall, ma andrà direttamente a domicilio per sostenere le donne in questa prima fase della maternità.