Piero Armenti derubato a Foggia: “Via da qui”

Derubato del suo telefonino a Foggia. È accaduto a Piero Armenti, noto imprenditore e fondatore anche della comunità social “Il mio viaggio a New York” in Puglia per presentare il suo ultimo libro.

Oggi era a Foggia con i suoi genitori. Il padre stava pagando un parcheggiatore abusivo quando il parcheggiatore gli ruba il telefonino e gli chiede altri soldi per riaverlo. “Appena riavuto il telefonino siamo scappati via”, scrive Armenti. Non sono mancate le critiche da parte di chi lo ha accusato di aver “criminalizzato” Foggia e lui replica : “Avrei raccontato ugualmente, ovunque fosse accaduto l’episodio”.