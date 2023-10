Ancora fiamme nel Salento, questa volta in zona Santa Cesarea Terme. Il fuoco, divampato nel tardo pomeriggio, ha ridotto in cenere la discoteca “Malè”, molto frequentata in zona, soprattutto nella stagione estiva. Le fiamme, secondo quanto emerso, hanno interessato tutta l’area. Sono in corso le operazioni per domare l’incendio, le cause sono ancora da chiarire. Sul posto i vigili del fuoco.

Foto repertorio