Bari, fuochi d’artificio in via Putignani: “Potevano colpire qualcuno”

Da Carrassi a San Girolamo, da Japigia al San Paolo e Liberta. I fuochi d’artificio ormai sono quasi all’ordine del giorno in citta. Ma raramente è capitato così vicino al centro. In via Putignani ad angolo via Sagarriga Visconti. La foto è stata pubblicata da Sabino Persichella.

“Fuochi d’artificio alle 20.30 in via Putignani angolo Sagarriga. Batteria con fuochi altissimi a rischio di colpire chiunque si fosse affacciato, accesi per strada tra le macchine di passaggio. Qui davvero qualcosa è andato per il verso sbagliato, non è folklore, non è ragazzata è totale disinteresse per le regole civili e molto spesso anche penali.

Come ne usciamo?”.