Bari, il Parco della giustizia è realtà: nel 2024 la prima pietra

Un’opera di oltre 15 ettari. Sorgerà lì il Parco della Giustizia. L’area che oggi ospita 26 costruzioni attualmente in fase di demolizione, connette un territorio urbano oggi frammentato, che comprende altre importanti aree della città, come l’ex Ospedale Militare Bonomo, l’ex Caserma Magrone e l’attuale Palazzo di Giustizia nel quartiere Libertà. Su questi siti l’Agenzia del Demanio promuove una strategia di riqualificazione urbana basata sull’aumento degli spazi verdi: un approccio innovativo, nel rispetto delle politiche ambientali, per migliorare la qualità dell’aria e per rendere la città più vivibile attraverso la creazione di un grande polmone verde con percorsi pedonali e piste ciclabili. Una stretta collaborazione tra le istituzioni quindi che guarda avanti. La giustizia barese volta pagina ad anni di incertezza. A processi celebrati nelle tendopoli, a lunghi messi di vessazione.

“Il parco della giustizia di Bari – ha detto il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto – è la più importante opera pubblica del ministero della Giustizia, della città di Bari e probabilmente di tutta la Puglia. I numeri parlano chiaro: 405 milioni di investimento, 15 ettari di territorio restituiti alla città, 900 alberi in quello che sarà il più grande parco della città. I quattro edifici che lo comporranno occuperanno il 30% dell’area, il resto sarà verde. È un riconoscimento importante per Bari e un risarcimento necessario dopo l’umiliazione delle udienze nelle tende”. “I lavori procedono in perfetta linea: la prima pietra sarà posta nel 2024, il primo lotto sarà pronto nel 2026. Quando mi affacciai al ministero nel 2021 – ha aggiunto – di questo progetto non si parlava più. Poi, grazie ai ministri Cartabia e Nordio, c’è stata la possibilità di riprenderlo. Appresi con sgomento che non era incluso tra i fondi del Pnrr, per fortuna li abbiamo recuperati”.

Veder nascere un parco della giustizia nella città di Bari è un sogno, finalmente possiamo dare dignità alla magistratura pugliese con un investimento pubblico rilevante, che restituisce speranza agli operatori di diritto che nei tribunali lavorano e investono parte rilevante della loro vita. Seguiremo con interesse il prosieguo dei lavori”. Lo ha detto in un messaggio video il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relativamente al progetto del parco della giustizia di Bari la cui presentazione è in corso nella facoltà di giurisprudenza dell’università del capoluogo pugliese. Emiliano si trova a Torino per il festival “L’Italia delle Regioni”.