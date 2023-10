Bari, istituto Margherita set cinematografico per Lolita Lobosco

Le indagini di Lolita Lobosco proseguono facendo tappa in tutto il capoluogo pugliese. Nella giornata di oggi, l’istituto Margherita è diventato set per un giorno ospitando le storie e gli intrecci della detective più amata dai baresi. “Anche stavolta il nostro istituto è stato scelto come set cinematografico! – scrive l’istituto sulla pagina social – oggi abbiamo ospitato il cast della nota serie tv Le indagini di Lolita Lobosco, impegnato nelle riprese della terza serie che andrà prossimamente in onda sulle reti della RAI. Quanto impegno e quanta fatica ci sono dietro ogni secondo di ripresa” – concludono.

Foto Facebook Istituto Margherita