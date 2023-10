Bari, la Questura nel Tribunale civile: al suo posto hotel o uffici

La Questura di Bari si trasferirà nel palazzo del Tribunale civile di piazza De Nicola. L’annuncio è stato dato oggi durante la presentazione del progetto del Parco della Giustizia, alla quale ha partecipato il viceministro Francesco Paolo Sisto. E sul futuro della Questura? Le ipotesi sono del sindaco Antonio Decaro. “Quel palazzo – spiega Decaro – è di proprietà della Città metropolitana che più volte ha provato a venderlo ma senza riuscirci. E’ un edificio destinato ad uffici pubblici. Quindi le ipotesi sono due: o cambiare destinazione d’uso e per esempio usarlo per trasformarlo in una struttura ricettiva, per evitare il fenomeno degli affitti brevi che stanno togliendo immobili ai residenti, oppure un’ipotesi che ci ha sempre appassionato è quella di spostare lì gli uffici della Città metropolitana e trasformare l’attuale sede dell’ex Provincia in un grande museo”.