Bari, lavori in via Dante: stop alle auto per 10 giorni

Nuovo cantiere in città. A partire da domani, martedì 3 ottobre, per 10 giorni consecutivi, prenderanno il via i lavori di ripristino della sede stradale, a cura di Retegas Bari S.p.a. Per questa ragione, la ripartizione IVOP – Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche ha reso noto, con apposita ordinanza, che è stata istituita la chiusura al transito veicolare per tutti i mezzi, ad eccezione dei bus di linea Amtab, e il divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati, in via Dante nel tratto compreso tra via Brigata Bari e via Libertà.

Foto repertorio