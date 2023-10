Estorsione e spaccio di droga, in corso ad Andria l’operazione ‘Exit’

È in corso una vasta operazione condotta dagli investigatori de Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelari in carcere, agli arresti domiciliari e del divieto di dimora nel Comune di Andria nei confronti di 12 individui residenti ad Andria (BT) ed 1 residente in Austria, per il quale è stato emesso mandato di arresto europeo.

L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ed eseguita dai militari della Stazione Carabinieri di Andria con l’ausilio di quelli della Compagnia Carabinieri di Andria, ha svelato l’esistenza e l’operatività di gruppo criminale costituito da giovani, con base ad Andria, dedito in modo stabile e duraturo allo smercio al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina, a plurimi locali acquirenti, nonché all’esecuzione di condotte estorsive ai danni degli acquirenti qualora questi si fossero dimostrati incapaci di saldare i debiti contratti dalla compravendita dello stupefacente. I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10,30 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani.

(foro repertorio)