Il lungomare di Bari con lampioni rotti: “Brutta cartolina”

Ci sono lampioni rotti da anni: con lanterne persino “scomparse” e senza bracci. Ci sono lampioni la cui base è completamente ricoperta da ruggine. Siamo sul lungomare Nazario Sauro di Bari, uno degli scorci più fotografati e più utilizzati anche nei set cinematografici. Ma in alcuni punti la “cartolina” che viene presentata ai turisti e visitatori non è delle più belle.

I lampioni versano in queste condizioni da tempo ormai e il Comune ha bandito un appalto da oltre un milione di euro, aggiudicato sin da marzo. Ma gli interventi non sono ancora partiti. Dal Comune assicurano che è solo questione di tempo e che entro l’anno inizierà la sostituzione dei primi 50 candelabri (su 130). Gli interventi andranno avanti per due anni fino ad aggiustarli tutti.

I lampioni saranno smontati, portati in fabbrica, ripuliti per essere trattati con vernici resistenti all’azione aggressiva del mare. Si provvederà a sostituire le parti mancanti e quelle danneggiate. La ditta interverrà anche sulla parte tecnologica, sostituendo le attuali lampade con tecnologie a led, in modo da ottenere un risparmio energetico. Saranno utilizzati gli stessi stampi che sono serviti a riprodurre i lampioni ornamentali sul lungomare Starita.