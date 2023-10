Mola piange il 17enne Anthony: sindaco dichiara lutto cittadino

Il sindaco di Mola Giuseppe Colonna ha dichiarato il lutto cittadino per la morte di Anthony, deceduto nel corso di un incidente mortale ieri notte a Conversano. Anthony Innamorato era a bordo della moto con un altro amico, entrambi di Mola, e si sono scontrati con un’auto. Inutili i soccorsi del 118, il 17enne (che era il passeggero della moto) sarebbe morto sul colpo. Indagano i carabinieri.

“Nel buio della notte, un giovane di 17 anni, Anthony, ci ha lasciati in un tragico incidente – scrive Giuseppe Colonna – In questo momento di profondo dolore, non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra tristezza. Tutta la Comunità di Mola si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Anthony. Che il nostro abbraccio e la nostra vicinanza possano giungervi con forza in questo momento così difficile. In occasione delle esequie – precisa il primo cittadino – desidero informarvi che sarà proclamato il lutto cittadino”.