Vasco Rossi torna a Bari, in estate prevista tappa al San Nicola

Dopo l’estate passata in Puglia Vasco Rossi è pronto a tornare nel tacco d’Italia, in particolare nel capoluogo pugliese, per il suo tour. Il prossimo 25 giugno, la rock star farà infatti tappa allo stadio San Nicola. I biglietti per il “Vasco Live 2024” saranno disponibili a partire dal 4 ottobre dalle 12 in poi per il Blasco Fan Club, mentre dal 5 ottobre, a partire dalle 12, sarà aperta la prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation e dal 6 ottobre infine, saranno attive le prevendite su siti come Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone. La notizia arriva in contemporanea con l’uscita del brano “Gli sbagli che fai”, canzone scritta per la docuserie di Netflix “Il Supervissuto”, un percorso che si snoda nella vita di Vasco Rossi che parla in prima persona delle sue esperienze, come uomo e come artista.