Bari, box e posti auto a peso d’oro: nel Murat prezzi alle stelle

Nella seconda parte del 2022, nelle grandi città, secondo l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa i prezzi dei box sono in aumento dell’1,6%, quelli dei posti auto dell’1,7%. In tutte le metropoli i valori crescono, a eccezione di Napoli dove c’è una discesa per i valori dei box e Palermo e Torino dove il ribasso interessa i posti auto. Milano (+2,6% e +2,5%), Roma (+3,5% e + 2,5%) e Firenze (+2,7% e +2,6%) sono le città in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente.

A Bari il prezzo dei box è salito dello 0,8%, mentre quello dei posti auto del 4,1%. La zona più costosa è il quartiere Murat dove un box arriva a costare 80 mila euro (il posto auto 25mila euro), segue il borgo antico con il box a 50 mila euro (20mila posto auto). Seguono Poggiofranco (40 mila e 20 mila euro) e Picone (30 mila e 12 mila euro). Le zone più convenienti sono Palese (9.750 euro e 400 euro) e Santo Spirito (10.500 euro e 380 euro).

Nel 2022 in Italia sono stati scambiati 450.274 box + 3,2% rispetto all’anno precedente, aumento legato soprattutto al buon andamento del mercato immobiliare. I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nel 2022, confermano che il 74,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 25,9% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 73,9% a 74,1%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni.