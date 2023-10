Bari, il degrado della pineta: recinzioni rotte e alberi caduti

Sulle recinzioni “lato mare” ci sono da anni ormai delle reti arancioni a protezione, perché rischiano di crollare sotto il peso di alcuni alberi o per effetto della ruggine. I viali sono dissestati, in alcune zone l’erba è scomparsa e gli alberi sono caduti. “La Pineta San Francesco è luogo di nessuno? – denuncia in un video un cittadino – In una zona (che non vede manutenzione da non si sa quanto) dove ci si dovrebbe allenare (spingiamo tanto per lo sport all’aperto e poi?) le condizioni sono queste e nessuno interviene? Vogliamo aspettare che qualcuno si faccia male?”