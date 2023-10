Bari, spari al prof del Romanazzi: ecco la ricetta di Salvini

“Se a 17 anni vai a scuola con la pistola (seppur finta) e spari al professore, non basta la sospensione per due settimane ma serve una risposta esemplare: un anno di lavori socialmente utili, pulendo strade e lavorando nei centri di recupero”. E’ questo il commento del ministro ai trasporti, Matteo Salvini su quanto accaduto all’istituto superiore Romanazzi a Bari. “La riforma del ministro della Lega, Giuseppe Valditara, presto in discussione in Parlamento, – aggiunge – con la stretta su voto di condotta e bocciatura e l’obbligo di attività di volontariato anziché la semplice sospensione va nella giusta direzione”. E infine conclude: “Certo che alcune famiglie sono proprio assenti”.