Botte e minacce alla madre, in manette 43enne nel Leccese

Con le accuse di maltrattamenti continuati, gli agenti del commissariato di polizia di Galatina hanno arrestato un uomo di 43 anni accusato di aver aggredito in più occasioni la madre provocandole lesioni, minacciandola di bruciarle l’auto e di danneggiarle la casa. Dopo l’ultima aggressione subita, la donna aveva denunciato il figlio trasferendosi in un altro luogo più sicuro, ma questo non è servito a frenare la violenza dell’uomo che è riuscito comunque ad introdursi nell’abitazione forzando e danneggiando la porta di accesso, senza tuttavia arrecare danni agli arredi. Sorpreso dagli agenti non ha saputo fornire una valida spiegazione sull’accesso abusivo nell’abitazione, pertanto ritenuto persona di alta pericolosità sociale e dall’attitudine criminale, considerate le sue reiterate condotte violente, per lui è scattata anche la misura di prevenzione personale dell’avviso orale del questore.