Dalla Regione Puglia 50 milioni per l’elettrificazione dei treni

La Giunta regionale ha effettuato una variazione di bilancio, stanziando 50 milioni di euro a valere sui fondi stanziati dal decreto ministeriale 23 settembre 2021 n. 364 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione dell’elettrificazione della linea del Salento, tratte Maglie-Otranto e Zollino-Gagliano, il cui soggetto attuatore è Ferrovie del Sud Est. “Con la delibera approvata in Giunta – spiega l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia – destiniamo ulteriori 50 milioni di euro, la cui obbligazione giuridicamente vincolata è già stata contratta, affinché si completino le opere di elettrificazione sulle tratte dei lotti 3 e 4 della Metropolitana di superficie Martina-Lecce-Gagliano, senza soluzione di continuità, al fine di realizzare un intervento infrastrutturale importantissimo per la nostra regione”.