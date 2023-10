Debiti Amtab a Bari, FdI: “Decaro li fa pagare al prossimo sindaco”

“I debiti, tanti (quattro milioni di euro), dell’Amtab? Li facciamo pagare al prossimo sindaco! Ci sembra questa la logica che sta prevalendo all’interno dell’Amministrazione comunale con la regia del sindaco Decaro”. Lo dichiara il consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro.

“Per questo Fratelli d’Italia ha profonde perplessità – continua – sulle capriole contabili che nella migliore delle ipotesi hanno la finalità di rinviare l’aumento di capitale – con i soldi dei baresi – al dopo Decaro. La prassi di scaricare i debiti a chi succede alla carica di sindaco è una malsana abitudine che si ripercuote non solo su chi sarà chiamato ad amministrare la Città ma soprattutto sui cittadini baresi. Ricordo che Bari è una delle città con le tariffe più alte d’Italia a fronte di servizi pubblici tra i peggiori. Il sindaco che doveva fare del trasporto pubblico locale uno dei fiori all’occhiello lascerà in eredità un’azienda contabilmente colabrodo che non è riuscita neanche a spegnere i tanti autobus incendiati, a cui ha offerto come ulteriori entrate l’estensione delle aree della sosta a pagamento”.