Minacce alla ex, 28enne in manette nel Nord Barese

Un uomo di nazionalità romena di 28 anni, da 15 anni residente in Italia, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Canosa di Puglia, nel nord Barese, per atti persecutori e minacce nei confronti di una donna con cui ha avuto una relazione. L’uomo, bloccato poco prima della sua partenza per la Romania, per diversi mesi avrebbe tempestato di messaggi intimidatori la vittima con cui voleva nuovamente intraprendere una relazione. Al suo rifiuto, avrebbe minacciato di pubblicare i messaggi privati che si erano scambiati in chat. La donna spaventata e stanca delle minacce ha deciso di denunciarlo, il 28enne però non si è fermato e ha continuato a importunarla fino all’arresto. Ora è in carcere a Trani.