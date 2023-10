Rai e Acquedotto Pugliese assieme per la sostenibilità

Un grande evento in video grafica tridimensionale donato da Acquedotto Pugliese (Aqp) alla città di Bari che ospita il Prix Italia. La facciata dell’ex Mercato del Pesce si trasforma ogni sera (20,30-23.00), animandosi di effetti di luce, acqua, musica con immagini e volti storici della storia del Concorso internazionale dedicato al meglio delle produzioni audiovisive e digital dei broadcaster di tutto il mondo. Uno spettacolo per coinvolgere un pubblico trasversale con un messaggio sulla forza dell’acqua e il suo utilizzo sostenibile, equo e duraturo. “L’acqua – sottolinea Domenico Laforgia, presidente di Aqp – è l’oro blu del futuro. È un diritto di tutti, ma abbiamo il dovere di prendercene cura. In questi giorni lo staff e gli ospiti del Prix Italia bevono acqua di rubinetto che possono conservare in borracce riutilizzabili realizzate da Acquedotto Pugliese e il pubblico ogni sera può ammirare uno spettacolo di video mapping sul tema dell’acqua. Un modo, in una platea internazionale così ampia, per coinvolgere quante più persone possibile nell’impegno per la sostenibilità”.

“Il nostro evento, scelto dalla Rai come Progetto Pilota per la Sostenibilità Esg – spiega la Segretaria Generale del Prix Italia Chiara Longo Bifano – non poteva non collaborare con Aqp con un arricchimento reciproco e la comune missione di accrescere l’attenzione sul consumo consapevole delle risorse. Aver modo di far scoprire ai nostri ospiti e alle nostre delegazioni internazionali il magnifico Palazzo dell’Acqua di Bari e la sua storia, dare loro da bere una delle acque più buone al mondo, incantare il pubblico in piazza, è un valore aggiunto straordi-nario per creare consapevolezza e coinvolgimento”. Un grande impegno è messo da Acquedotto Pugliese sulla qualità dell’acqua. I parametri chimici e microbiologici monitorati nel 2022 sono oltre 1 milione su circa 58mila campioni prelevati. Le borracce donate sono a disposizione degli ospiti del Prix Italia per tutti i giorni dell’evento. Pos-sono riempirle facilmente dalle tante fontanine pubbliche della città vecchia, geolocalizzate nella nuova release di FontaninApp, l’applicazione di AQP che promuove l’uso di acqua pubblica. La collaborazione quest’anno prevede appuntamenti anche all’interno del Palazzo dell’Acqua. La storica sede di Aqp ospita circa 100 partecipanti internazionali esperti di media in diversi settori, soprattutto gruppi di lavoro di Ebu (European Broadcasting Union), che è tra le organizzazioni partner del Prix Italia.