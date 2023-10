Sorpasso folle, schianto tra una Ferrari e un camper: due morti

Un sorpasso azzardato di un camper bianco, malgrado la linea continua, una carambola con una Lamborghini che si apprestava a fare lo stesso. Questa si infila poi sotto lo stesso camper, cappottandolo e spedendolo fuori strada. La Ferrari, con a bordo una coppia svizzera, prenderà fuoco uccidendoli entrambi. È questa la dinamica del tragico incidente, avvenuto nella giornata di lunedì nei presi di San Giovanni Suergiu (Carbonia-Iglesias) immortalata anche in un video che sta girando sui social. Resteranno fortunatamente illesi, invece gli occupanti della Lamborghini (due indiani) e quelli del camper (moglie e marito, altoatesini). Questi ultimi due, in vacanza in Sardegna, si sono infatti trovati davanti il bolide in fiamme con la coppia svizzera ancora cosciente bloccata fra le lamiere: «Quando siamo usciti abbiamo trovato l’inferno», confermano, ribadendo di essere «sconvolti ma illesi e per ora è questa l’unica cosa che conta». Sulla dinamica di quanto accaduto non ci sono molti dubbi. Il comandante della locale Polizia municipale, Carlo Gannau, fa riferimento al video che è iniziato a circolare in rete: «Le immagini sono chiare, si è trattato di un superamento azzardato in un tratto di strada dove c’era il divieto di sorpassare. Inoltre quella via è anche particolarmente stretta e in prossimità di un centro abitato».

Il video mostra che le due auto, la Ferrari e la Lamborghini avevano cercato, poco prima dello schianto, di superarsi a vicenda. Qualcuno parla di un gioco finito tragicamente. La Lamborghini aveva precedentemente sfiorato perfino un motociclista nel tentativo di un sorpasso. «Dalla clip è evidente che a causare l’incidente è stata la Lamborghini perché superando il camper ha urtato la Ferrari che era già in fase di sorpasso, ma sarà l’inchiesta in mano ai carabinieri a stabilire l’esatta dinamica». Fondamentali nella ricostruzione dei fatti, saranno i contributi video che eventualmente altre auto hanno realizzato.