Torna il Festival della ruralità, 3 giorni per scoprire l’Alta murgia

Con il titolo “Il cibo che narra” il 6, 7 e 8 ottobre torna il “Festival della Ruralità”, l’evento promosso dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, alla sua sesta edizione per raccontare e valorizzare l’unicità del patrimonio enogastronomico. In programma ci sono dialoghi intorno al cibo, laboratori esperienziali, itinerari, show cooking, degustazioni, mostre e concerti, che animeranno il Parco rurale più grande d’Italia con la partecipazione di illustri ospiti e di esponenti del Governo. Nel Villaggio del Gusto si potranno degustare i prodotti tipici del paniere del Parco. Il Festival della Ruralità è stato presentato in conferenza stampa in Regione Puglia, dove sono intervenuti l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, il presidente del Parco, Francesco Tarantini, e il presidente IV Commissione Consiliare della Regione Puglia, Francesco Paolicelli.

“Paesaggio, enogastronomia, cultura, storia, biodiversità rappresentano un patrimonio inestimabile – ha commentato Pentassuglia – e questo festival, ambientato in uno dei territori più affascinanti della nostra regione, riesce sapientemente a valorizzare e promuovere tutti questi elementi. L’evento, con un calendario fitto di appuntamenti organizzati dal Parco dell’Alta Murgia e patrocinato dalla Regione Puglia, riesce a celebrare la ricchezza di una terra straordinaria, le sue eccellenze agroalimentari, i suoi paesaggi, e a sensibilizzare e accompagnare grandi e piccoli nella riscoperta e tutela della nostra eredità culturale e delle tradizioni locali”.