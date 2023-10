Bari, il porticciolo di Torre a mare? “Una schifezza totale”

Attendono da anni un porto adeguato, i pescatori di Torre a Mare. Da anni lavorano con tante difficoltà. Troppa sabbia sul fondale impedisce l’attracco delle loro imbarcazioni. Era il 2015 quando le ruspe arrivarono nel porticciolo di Torre a Mare per “liberarlo” dalla sabbia in eccesso che ormai rendeva impossibile l’attracco delle piccole imbarcazioni dei pescatori. Un lavoro atteso da anni, per il quale era stata prevista una spesa di un milione e 700mila euro. Si decise persino di “velocizzare” i tempi con l’appalto integrato, “al fine – scriveva il Comune in una determina dirigenziale – di ottimizzare i tempi per l’appalto dei lavori in questione, resisi particolarmente urgenti considerato il rilevante insabbiamento del porto con conseguente criticità sia per la navigazione degli operatori ittici che dei diportisti”. L’appalto fu assegnato e i lavori iniziarono. Ma dopo un po’ si fermarono: il Comune procedette alla risoluzione del contratto con la ditta vincitrice nel 2018. La ditta allora decise di citare nel 2019 il Comune per l’illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto, chiedendo anche un risarcimento danni. Messa la parola fine al vecchio appalto, ora il Comune può pensare a come salvare il porticciolo, punto di riferimento per le cooperative di pescatori. Bisognerà però rifare il progetto, aggiornarlo con i nuovi prezzi e rimetterlo a gara. Per il momento, però, tutto sembra fermo.