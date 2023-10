Topi e blatte a Bari, una cittadina: “Sindaco lei pensi ai parchi”

Sono esasperati i residenti del quartiere San Paolo tra cattivi odori, scarsa igiene delle strade, presenza dei cinghiali ma anche di topi e blatte. Così una residente decide di scrivere al sindaco: “Antonio Decaro questo vuol dire vivere al San Paolo”, mostrando le foto di una blatta e un topo che circolano liberamente per il quartiere.

“Faccia le sue piste, i suoi parchetti – continua la cittadina nel gruppo Quartiere San Paolo – La Rinascita – ma stare in questo stato non è vita, tra puzze e animali infestanti di ogni genere. Siamo su via Lombardia nei pressi di scuole medie elementari ed asili, complete di siringhe di tossicodipendenti, venga da noi a fare le sue passeggiate e poi ne riparliamo”.

(foto gruppo Quartiere San Paolo – La Rinascita)