Cattivi odori al San Paolo di Bari: residenti scendono in piazza

Sabato 7 ottobre alle ore 10,00 i residenti del quartiere San Paolo (della zona Cecilia e zone limitrofe) scenderanno in piazza Falcone e Borsellino per dire basta ai cattivi odori che da anni, dicono, “tormentano la loro salute”.

La manifestazione è promossa dal movimento ‘Riprendiamoci il futuro’, guidato da Luigi Cipriani. Quest’ultimo sarà presente al fianco del neo Comitato ‘Aria pulita al San Paolo’ per “protestare nei confronti delle istituzioni comunali e – precisa Cipriani – per dire basta ai cattivi odori che da anni assillano il quartiere, soprattutto nel periodo estivo”. L’aria malsana continua “costringe i residenti del quartiere San Paolo, zona Cecilia e zone limitrofe a sbarrare le porte e le finestre delle case e potrebbe essere dannosa per la salute”.

Il comitato precisa inoltre “che da anni, da parte di politici locali e non, vengono divulgate notizie che non hanno mai prodotto nulla di concreto per risolvere definitivamente l’annoso problema dei cattivi odori”.

(foto repertorio)