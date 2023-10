Bari, caos al Marconi: “Rubati zaini”. La preside: “Solo bottigliette”

Si sono allontanati dalla classe per svolgere l’ora di educazione fisica in palestra: al loro ritorno hanno trovato una brutta sorpresa. I ragazzi del secondo anno dell’istituto tecnologico e liceo scientifico Guglielmo Marconi, non hanno trovato in classe i loro zaini e le loro giacche. Gli operatori scolastici non hanno saputo spiegare quanto accaduto.

La replica della dirigente

La preside dell’istituto Marconi Anna Grazia De Marzo nega che siano stati sottratti degli zaini. Qualcuno si è introdotto in una classe, rovistando in alcune cartelle e portando via delle bottigliette d’acqua. “Si è alzato un polverone per nulla accusando l’istituto e i collaboratori di negligenza cosa che non è vera”, si difende la dirigenze