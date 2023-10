La focaccia barese sfiora la top ten del “Miglior pane nel mondo”

La focaccia barese conquista il 13esimo posto nel mondo nella classifica dei “Best Breads in the world”, redatta da TasteAtlas per il 2023. Perdendo una posizione rispetto al 2022. La classifica è stata redatta in base ai voti raccolti dalla piattaforma: fino al 13 settembre 2023 sono stati registrati 14.773 voti, di cui 9.719 riconosciuti come legittimi dal sistema.

“Questa prelibatezza pugliese – si legge sul sito di TasteAtlas – è tradizionalmente preparata con un impasto morbido e lievitato che unisce semola, farina di grano e purè di patate. Di solito è condita con pomodorini e olive, ma alcune varietà utilizzano occasionalmente altre combinazioni di ingredienti, come verdure diverse, sale grosso o rosmarino. Cotta sempre in stampi rotondi, la focaccia viene solitamente cosparsa di olio d’oliva ed è preferibile servirla tiepida”.

E al primo posto? C’è il Roti Canai, una tradizionale focaccia fritta in padella a base di farina, acqua, uova e grasso di origine indiana, ma principalmente associata alla Malesia e ai paesi circostanti come Singapore, Indonesia, Brunei e Thailandia. “L’impasto per i Roti canai viene piegato ripetutamente, quindi il prodotto finale ha una consistenza a strati, un interno morbido e uno strato esterno croccante. Il grasso più comune utilizzato nel Roti Canai è il burro chiarificato, il tradizionale burro chiarificato indiano. Si ritiene che il piatto abbia avuto origine in India quando i lavoratori indiani emigrati in Malesia portarono nel paese straniero la ricetta e la tradizione di preparare questa pasta croccante”.