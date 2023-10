Accompagna il figlio a scuola e poco dopo muore, tragedia a Lizzano

Accompagna uno dei tre figli a scuola e poco dopo si schianta in moto perdendo la vita. È accaduto a Lizzano, nel Tarantino, nella giornata di ieri. Protagonista di questo episodio che ha scosso la comunità, Pietro Lanzo, noto tatuatore della città, di appena 35 anni. Pietro, dopo aver lasciato il piccolo, è salito a bordo della sua moto, indossando il casco, ma anche questo non è bastato. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione durati quaranta minuti.

Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social. “Pietro, Abbiamo tentato fin all’ultimo secondo pur di rivedere il tuo cuore ripartire – scrive un infermiere presente sul luogo dell’incidente – purtroppo non è stato così. Arrivederci caro Pietro”. “A volte perdiamo tempo con inutili discussioni e non ci immaginiamo che potremmo non vederci mai più. Perdere la vita in un secondo. Ciao Pietro” – scrive un altro cittadino.

Foto Facebook