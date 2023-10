Al ‘Mapei stadium’ vince la noia: 1-1 tra Reggiana e Bari

Settimo pareggio in campionato per il Bari su nove gare disputate. Dopo la negativa prestazione contro il Como, ci si aspettava una reazione da parte della squadra di Mignani. Invece si è assistito al solito copione: zero idee, zero voglia (e possibilità) di far male all’avversario. I galletti hanno creato una sola palla gol in tutta la partita: davvero poco e, se vogliamo, molto deprimente. Mignani ha schierato da subito due punte, per poi ricredersi ad inizio ripresa, sostituendo l’infortunato Diaw col difensore Matino. La formazione biancorossa non riesce più a vincere e la classifica è sempre più anonima.

SCELTE INIZIALI: Archiviato l’ennesimo pareggio in campionato, il Bari scende nuovamente in campo alla ricerca di una vittoria che manca ormai dal lontano 26 agosto quando, i ragazzi di Mignani, espugnarono lo “Zini” di Cremona. Al ‘Mapei Stadium’ va in scena Reggiana Bari, match valido per la nona giornata del campionato cadetto. Per la sfida agli emiliani, mister Mignani deve rinunciare a Mattia Maita infortunato, mentre torna a disposizione Gregorio Morachioli. Il tecnico genovese schiera i suoi con il 4-3-1-2. La grande novità è rappresentata dall’inserimento di Diaw che affianca Nasti.

Nella Reggiana, il tecnico Nesta non ha a disposizione Manolo Portanova. Anche il mister romano schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2: in attacco ci sono Antiste e Pettinari.

PRIMO TEMPO: Dopo un’iniziale fase di studio, la Reggiana va in gol al minuto 10: Di Cesare sbaglia i tempi dell’anticipo lasciando campo al veloce Girma che brucia tutti, entra in area e fulmina Brenno con un gran diagonale. Al minuto 18 la Reggiana va vicina al raddoppio con Kabashi su calcio di punizione, ma Brenno è reattivo. Ci riprova il centrocampista albanese al minuto 23, ma la sua conclusione è troppo centrale e non impensierisce Brenno. Il Bari crea il primo pericolo al minuto 34 ma è letale: sugli sviluppi di un corner, Maiello serve Di Cesare che al volo mette in rete la palla che vale il pareggio. Il gol rivitalizza gli uomini di Mignani che alzano il baricentro, mettendo finalmente pressione alla squadra di casa. Ma è la Reggiana a crere un’altra palla gol al minuto 42 con il ‘solito’ Girma che impatta bene di testa: il suo tentativo termina di poco alto sulla porta difesa da Brenno. La squadra di casa va ancora vicinissima alla rete del sorpasso al minuto con 44 con Antiste che, completamente dimenticato dalla difesa biancorossa, calcia a colpisce il palo, ma è decisiva una deviazione di Brenno. È l’ultima emozione del primo tempo che si chiude sul risultato di 1 – 1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nel Bari: dentro Matino fuori Diaw. L’ex attaccante del Modena ha avvertito un affaticamento al bicipite femorale sinistro. Ancora un cambio per Mignani al minuto 57: fuori Koutsoupias, dentro Sibilli. I galletti chiudono tutti gli spazi arretrando il proprio baricentro, mostrando un chiaro atteggiamento conservativo e le occasioni da rete latitano. Sono le sostituzioni le uniche notizie degne di nota della ripresa: al minuto 76 il Bari cambia Maiello con Benali e Nasti per Morachioli. I biancorossi termineranno la gara senza attaccanti di ruolo. Per vedere il primo tiro in porta del secondo tempo si deve attendere il minuto 82 con Acampora che impegna Bardi. Altro cambio per i galletti al minuto 83: fuori uno spento Aramu dentro Bellomo. Replica la Reggiana in contropiede con Antiste al minuto 84, ma la sua conclusione finisce a lato. Ci prova anche Gondo su assist di Nardi al minuto 89, ma il suo tiro termina alto. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Giua: Reggiana Bari edizione 2023/24 è storia: al ‘Mapei Stadium’ termina 1-1.

PAGELLE: Di Cesare luci e ombre. Aramu c’è ma non si vede.

Brenno 6,5 Dorval 6 Di Cesare 6,5 Vicari 5,5 Frabotta 5,5 Koutsoupias 5 (57′ Sibilli 5,5) Maiello 6 (76′ Benali 5,5) Acampora 5 Aramu 5 (83′ Bellomo sv) Diaw 5 (46′ Matino 6) Nasti 5 (76′ Morachioli 6)

Mignani 4

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 10′ Girma 34′ Di Cesare

Ammoniti: Acampora, Kabashi, Bianco

Espulsi: nessuno

Corner: 6 – 9

FORMAZIONI INIZIALI:

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi, Sampirisi, Marcandalli, Rozzio, Crnigoj, Bianco, Kabashi, Girma, Pieragnolo, Antiste, Pettinari. All.: Nesta.

BARI (4-3-1-2): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Koutsoupias, Maiello, Acampora, Aramu, Diaw, Nasti. All.: Mignani

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Antonio Giua della sezione arbitrale di Olbia. Assistenti: Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Francesco Cortese della sezione di Palermo. Quarto ufficiale: Marco Emmanuele della sezione di Pisa. VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia), coadiuvato dall’ AVAR Rosario Abisso (Palermo).

Foto Ssc Bari