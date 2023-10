Bari, Giovanni Rana “stregato” dalle orecchiette di Nunzia

Giovanni Rana, il noto imprenditore fondatore del gruppo pastificio Rana, ha fatto tappa a Bari e non ha perso occasione per assaggiare le orecchiette di Nunzia. È accaduto in mattinata, ad immortalare il momento proprio la “signora delle orecchiette” che ha voluto condividere sui social questa visita inaspettata. Il “Re” della pasta fresca si è fermato con Nunzia che, per l’occasione, ha preparato moltissime prelibatezze, tra queste le immancabili orecchiette al sugo che hanno stregato l’imprenditore.

Foto Screen video Facebook